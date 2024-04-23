預計5月正式啟動！聯寶攜手玉山開辦員工持股信託

聯寶（6821）董事長譚明珠今日與玉山銀行簽訂員工持股信託契約，員工薪資自提金轉入專屬信託帳戶、以及公司所提撥獎勵金，共同交付玉山銀行信託管理，期許透過員工持股信託計畫，不僅提升員工福利形式外，也藉由共享經營成果，將職位員工轉化為公司共同股東，達到留才以及增強員工對公司的向心力與凝聚力。

聯寶首次辦理員工持股信託方案預計5月正式啟動，依照員工職等、考績的員工，訂定自願參與員工提撥金額扣款標準及公司相對提撥金額，因此員工可享受固定薪資的同時，受惠公司亮麗業績表現，也能得到額外的薪資激勵，藉由長期的資本累積來穩步建立退休基金。

不僅如此，聯寶多年來積極響應全球淨零排放目標前進，去年年底受邀參加合作夥伴網通業領導品牌合勤集團「ESG永續發展供應商」頒獎典禮，獲最佳節能減碳供應商獎，展現聯寶在ESG浪潮中積極行動後的努力成果。配合金管會永續發展路徑政策，集團關係企業陸續取得溫室氣體盤查聲明，並規劃碳管理平台，提升盤查資料收集效率、數位化管理及模擬減碳活動，掌握減碳分析與排放熱點。預計今年將簽署科學基礎減量目標倡議(SBTi)承諾，設定減碳行動，致力於符合聯合國氣候峰會《巴黎協定》限制全球平均升溫1.5℃的標準，實現淨零排放目標。另歐盟已公告針對碳密集型產品，依碳排放量對進口商課徵CBAM憑證並於2026年實行課徵，屆時供應鏈亦面臨減碳壓力。聯寶透過製程改善、能源轉換及循環經濟，落實減碳計畫，邁向2050企業綠色治理與永續揭露。