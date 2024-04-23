快訊

台北慈濟醫院被爆護理師疑偷拍病人隱私部位 衛福部長：聽起來很怪

新北議會出現火爆場面...同黨議員怨審查會抽籤不公平 議長怒砸手機爆粗口

他剛砸738萬買花蓮統帥 3個月就倒了「還有貸款」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

預計5月正式啟動！聯寶攜手玉山開辦員工持股信託

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯寶董事長譚明珠（左三）今日與玉山銀行簽訂員工持股信託契約，強化公司在ESG中企業社會責任。圖左四為聯寶總經理譚偉傑。圖／聯寶提供
聯寶董事長譚明珠（左三）今日與玉山銀行簽訂員工持股信託契約，強化公司在ESG中企業社會責任。圖左四為聯寶總經理譚偉傑。圖／聯寶提供

聯寶（6821）董事長譚明珠今日與玉山銀行簽訂員工持股信託契約，員工薪資自提金轉入專屬信託帳戶、以及公司所提撥獎勵金，共同交付玉山銀行信託管理，期許透過員工持股信託計畫，不僅提升員工福利形式外，也藉由共享經營成果，將職位員工轉化為公司共同股東，達到留才以及增強員工對公司的向心力與凝聚力。

聯寶首次辦理員工持股信託方案預計5月正式啟動，依照員工職等、考績的員工，訂定自願參與員工提撥金額扣款標準及公司相對提撥金額，因此員工可享受固定薪資的同時，受惠公司亮麗業績表現，也能得到額外的薪資激勵，藉由長期的資本累積來穩步建立退休基金。

不僅如此，聯寶多年來積極響應全球淨零排放目標前進，去年年底受邀參加合作夥伴網通業領導品牌合勤集團「ESG永續發展供應商」頒獎典禮，獲最佳節能減碳供應商獎，展現聯寶在ESG浪潮中積極行動後的努力成果。配合金管會永續發展路徑政策，集團關係企業陸續取得溫室氣體盤查聲明，並規劃碳管理平台，提升盤查資料收集效率、數位化管理及模擬減碳活動，掌握減碳分析與排放熱點。預計今年將簽署科學基礎減量目標倡議(SBTi)承諾，設定減碳行動，致力於符合聯合國氣候峰會《巴黎協定》限制全球平均升溫1.5℃的標準，實現淨零排放目標。另歐盟已公告針對碳密集型產品，依碳排放量對進口商課徵CBAM憑證並於2026年實行課徵，屆時供應鏈亦面臨減碳壓力。聯寶透過製程改善、能源轉換及循環經濟，落實減碳計畫，邁向2050企業綠色治理與永續揭露。

減碳 玉山銀行 薪資

延伸閱讀

【重磅快評】無視中火2028無煤時程 賴清德不如蔡其昌？

虎科大減碳永續周開幕 研創AI自駕、環保電池成果豐碩

響應減碳騎自行車轉捷運...沒位停恐遭拖吊 北市交通局：盤點增加車位

排碳量不減反增、國際排名退、碳費一再跳票 蔡政府8年減碳牛步

相關新聞

預計5月正式啟動！聯寶攜手玉山開辦員工持股信託

聯寶（6821）董事長譚明珠今日與玉山銀行簽訂員工持股信託契約，員工薪資自提金轉入專屬信託帳戶、以及公司所提撥獎勵金，共...

這家公司搶攻無人機及衛星商機 5月16日上市、抽中可賺3.6萬

大眾控旗下強固電腦廠攸泰科技（6928）預計5月16日掛牌上市，競價拍賣將在4月25~29日進行投標，最低投標價格54....

興櫃添新兵 金利食安掛牌蜜月行情熱、盤中大漲逾50%

興櫃市場添新兵，金利食安（7743）23日以參考價每股48元登錄興櫃，早盤以54元開高後走高，一度衝達74.5元，漲幅5...

智崴滿手單 今年拚轉盈

體感設備大廠智崴（5263）在手訂單朝30億元邁進，今年預計將有五座飛行劇院開幕。

億而得 年營收看增二成

嵌入式非揮發性記憶體矽智財（IP）廠億而得（6423）預計5月掛牌上市，董事長暨總經理黃文謙昨（22）日表示，歷經去年衰...

IP生力軍億而得5月下旬上市掛牌 今年營收重回前年高峰

全球嵌入式非揮發性記憶體（eNVM）市占前五名的億而得（6423）將於明（23）日舉行上市前業績發表會，預期5月下旬正式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。