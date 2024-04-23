這家公司搶攻無人機及衛星商機 5月16日上市、抽中可賺3.6萬
大眾控旗下強固電腦廠攸泰科技（6928）預計5月16日掛牌上市，競價拍賣將在4月25~29日進行投標，最低投標價格54.62元，公開申購則預計5月6~8日展開，發行價格暫定65元，以23日興櫃收盤價計算，中籤報酬率達56.15%，抽中可望獲利3.65萬元。
攸泰科技上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷，競價拍賣投標時間為4月25~29日，競拍數量為7,920張，最低投標價格54.62元，預計5月2日開標；公開申購時間為5月6~8日，發行價格暫定65元，5月16日掛牌上市。
攸泰科技專注衛星通訊、農業、物流、海事、交通與政府專案等六大領域重點產業，為不同垂直市場的關鍵公司及新創公司提供加值型客製化服務，及自有品牌RuggON的解決方案；今年成長動能主要來自品牌及衛星事業，同時看準無人機市場動能。
攸泰科技積極布局無人機業務，控制器已打入土耳其大廠；目前無人機產品線已從控制器延伸到無人機本體，已完成控制器+無人機整套解決方案，可應用在救災、國防、警用等領域，將先以台灣市場為主，後續若要進軍海外市場，將與國外SI廠商合作，可單賣控制器，也可做無人機解決方案。
攸泰科技預計5月16日掛牌上市，每股價格暫定65元，以今日興櫃收盤價101.5元計算，若是抽中可望賺進3.65萬元，報酬率56.15%。
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