億而得將掛牌 今年業績目標有望再創新高

嵌入式非揮發性記憶體矽智財（IP）廠商億而得（6423）將於23日舉行上市前業績發表會，該公司歷經去年衰退之後，今年力拚回到成長軌道，董事長暨總經理黃文謙22日表示，希望全年業績能回到與2022年相當的水準。法人依此推估，該公司今年營收增幅可能超越二成，有機會再寫新猷。

億而得在嵌入式非揮發性記憶體領域，主要耕耘邏輯製程嵌入式非揮發性記憶體（SIP）產品，尤其是多次可程式（MTP）的SIP產品。億而得於2014年就登錄興櫃，十年磨一劍，外界估計，該公司應可於今年5月中下旬掛牌，加入上市櫃IP族群。

億而得去年業績為1.87億元，年減18.3％，仍為歷史次高表現，今年首季合併營收則為5,988.9萬元，季增幅度達四成，年增幅度也達31％。

針對今年的營運展望，黃文謙指出，希望可以回到與2022年2.29億元業績相當的水準。

億而得去年約超過三分之一業績的客戶應用在微控制器（MCU），約25％應用於高階電源管理，另有14％應用於電源管理，同時也有部分應用於驅動IC與電壓調控。

對於今年的成長動力，黃文謙也提到，應會是平均穩定成長，包括MCU、驅動IC應用，以及去年切入市場的FTP產品等，都會是動能來源。