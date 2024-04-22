億而得 年營收看增二成

嵌入式非揮發性記憶體矽智財（IP）廠億而得（6423）預計5月掛牌上市，董事長暨總經理黃文謙昨（22）日表示，歷經去年衰退之後，今年力拚回到成長軌道，目標全年業績回到與2022年相當的水準。法人以此推估，該公司今年營收年增幅有望超越二成，挑戰刷寫新猷。

億而得在嵌入式非揮發性記憶體領域，主要耕耘邏輯製程嵌入式非揮發性記憶體（SIP）產品，尤其是多次可程式（MTP）的SIP產品。

億而得昨天興櫃收盤參考價漲3.39元、收123.5元。

億而得於2014年登錄興櫃，如今十年磨一劍，外界估計，該公司應可於今年5月中下旬掛牌，加入上市櫃IP族群。

億而得去年業績為1.87億元，雖然年減18.3％，仍為歷史次高；今年首季合併營收5,988.9萬元，季增幅度達四成，年增率31％。

針對今年營運展望，黃文謙指出，希望可以繳出與2022年2.29億元業績相當的水準。

億而得近年約75％業績來自於量產權利金收入，25％是授權金與使用費收入。其去年約超過三分之一業績的客戶應用在微控制器（MCU），約25％應用於高階電源管理，另有14％應用於電源管理，同時也有部分應用於驅動IC與電壓調控。

對於今年的成長動力，黃文謙提到，大約會是平均穩定成長，包括MCU、驅動IC應用，以及去年切入市場的FTP產品等，都應當會是動能來源。

針對競爭優勢，億而得強調，該公司的中高容量MTP面積小於競爭對手的單次可程式化（OTP）面積，可降低IC業者的開發成本，並提升設計彈性。另外也以獨特設計架構，發展少量寫入次數的OTP產品。

億而得未來將持續增加開案數量，與每年上架的SIP數，並加速先進製程SIP研發。