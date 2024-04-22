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完整益生菌事業體版圖 晟德取得旗下豐華生技100%股權

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

為完整益生菌事業體版圖，晟德（4123）22日董事會通過，以發行新股之方式與Bioflag International Corporation（Bioflag KY）股東進行股份交換。晟德將以Bioflag KY總估值新台幣20.5億元為基準，增資發行普通股24,842,977股，以換取Bioflag KY剩餘的52.67%股份。

晟德表示，計劃通過此次100%合併，完整化集團的益生菌事業體，提升整個集團的經營效益，進一步提高集團的獲利能力。本次股份交換作業向主管機關申報生效後，暫訂5月31日為股份交換基準日。

晟德自2019年8月起積極布局益生菌事業體，全面收購了時為興櫃公司的豐華生技的流通股票，並使其下市，成為了豐華生技最大的法人股東。同時，晟德引進了海內外策略型投資人，共同注入全方位的資源，以協助豐華生技快速拓展產品類別、業務範圍，並提高資源整合效率，以擴大市場範圍、業務規模和獲利能力。

晟德表示，隨著疫情的結束以及高齡化社會的到來，民眾對於健康的態度逐漸由疾病治療擴展到疾病預防，功能性益生菌的需求勢不可擋，豐華生技擁有專業的研發團隊以及累計近4000筆的臨床實證資料庫，發表超過170篇國際科學論文足以顯示其專業程度領先業界。

在產能方面，2024年豐華生技完成擴廠，引入全新升級的益生菌規格化量產線，提供高度自動化的生產流程，產能將增加至少5倍。我們對豐華生技的前景充滿信心，期待完成合併後，晟德集團無論在經營綜效或獲利能力上都能有大幅突破。

晟德董事會決議，依公司法第156條之3規定，通過以發行新股之方式與Bioflag KY其餘股東進行股份交換。Bioflag KY為晟德間接持有47.33%之子公司，晟德將以Bioflag KY總估值20.5億新台幣為基準，增資發行普通股24,842,977股，以換取Bioflag KY剩餘的52.67%股份。

由於Bioflag KY持有台灣豐華生技100%股權，因此本次交易完成後，晟德將直接和間接全面控股豐華生技。本次股份交換作業向主管機關申報生效後，暫訂113年5月31日為股份交換基準日。

晟德 生技

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