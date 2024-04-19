正德訂購新船 動能看升

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導
正德海運總經理蔡景仲。 正德／提供
正德海運總經理蔡景仲。 正德／提供

正德海運（2641）啟動新一波增購新船行動，向中國大陸船廠下訂的四艘6.35萬噸散雜船，預計明年5月起陸續交付，目前並已與兩租家航商談妥長期租約，毛利率上看45%，將有利營運進一步增長。

正德表示，該公司於2021年訂購六艘4萬噸級輕便型高規格節能減碳散裝貨輪（Handy船型），以符合國際海事組織（IMO）的最新環保節能規定，並藉此擴大營運規模，增加巿場競爭力。

此批新船自去年開始進行交付。上半年期間，由日本新來島造船株式會社所打造二艘環保節能新船完成交船，分別與日本及加拿大航商簽訂五年長約。

接續，去年第3季及第4季分別各交付一艘由日本尾道造船株式會社建造的環保節能新船，也已與加拿大國際性大型航商簽訂五年長約，推升船隊規模達18艘。

進入今年，最後兩艘下訂的新船將排定於6月及9月各交一艘，也均已與日本大商社談妥租約。租期由三至五年不等。

而持續看好散裝航運市場前景下，隨著上述訂單交付即將進入尾聲，該公司將以每艘約3.250萬美元（約新台幣10.4億元）價位向一家中國大陸船廠簽訂四艘6.35萬噸高規格節能減碳新船。

依據與船廠協議，此批散裝貨輪將於明年5月、7月、9月和11月底分別交付一艘，目前並與兩家經營歐洲市場的航商談妥十年期長約，確保營運保持穩定。

法人指出，該公司因去年陸續認列四艘新船營運，今年前三月營收交出3.94億元成績，年增率達51.7%。可以預期，明年在相繼有新船加入營運的加持下，業績可望再啟動新攻勢。

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