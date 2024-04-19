燦星旅、虎航 合攻暑假商機

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

台中春季旅展19日登場，台鋼集團旗下燦星旅遊（2719）總經理殳蓁蓁宣布，將與台灣虎航再度攜手合作進軍中台灣市場，預計7月1日起推出台中直飛日本東京、名古屋及韓國釜山等獨家銷售行程，搶攻暑假旅遊旺季商機。

受惠解封後出國旅遊報復性復甦，燦星旅遊去年合併營收10.97億元、年增12.4倍，稅後淨利1.05億元，擺脫連續八年虧損、轉虧為盈，每股稅後純益1.53元。今年第1季營收5.49億元、年增401.7%。法人估，燦星旅遊今年合併營收上看30億元、每股稅後純益有機會挑戰2元。

燦星旅遊於2020年5月由亞果遊艇集團董事長侯佑霖接手經營，於2022年8月受到台鋼集團入股，資本額達6.87億元，成為台灣上市櫃第三大資本額旅行社，並於2023年9月正式公告更名為台鋼燦星國際旅行社，同月開設台中分公司。

殳蓁蓁指出，解封後出國旅遊報復性復甦，燦星旅遊今年主攻日本、韓國，以及泰國、越南等東南亞市場，目前已陸續開出東京、高知、秋田、名古屋、釜山、普吉島等六條獨家銷售航線。

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