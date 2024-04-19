三顧幹細胞療法 在歐發表
三顧（3224）昨（19）日表示，該公司研發專利高聚合劑型人體幹細胞（M-Cell纖維母細胞），經台大醫院醫師張尚仁泌尿科團隊研究證實，可改善高齡病患的「膀胱逼尿肌功能低下」。此一臨床研究成果於日前舉辦的歐洲泌尿科醫學會（EAU）發表。
三顧表示，台大醫院泌尿部主任闕士傑、張尚仁醫師團隊利用三顧研發的高聚合劑型的人體幹細胞，注射於膀胱無力的老鼠膀胱後，發現人體幹細胞可以促使器官組織修復改善。目前這項發現尚在初步動物實驗結果，未來仍需進一步人體試驗來確認療效，希望可運用於治療膀胱無力的患者。
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