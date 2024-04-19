互動 單季每股賺1.36元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

互動國際數位（6486）昨（19）日董事會通過今年第1季財報，獲利較去年同期倍增，每股稅後純益1.36元，互動表示，今年受惠既有電信、網路及5G業務成長，加上室內涵蓋專案，電信業者持續擴充基地台及整併調整工程，樂觀看待今年營運成長表現。

互動第1季營收4.33億元，年增三成，毛利率41.65%，歸屬母公司業主淨利為6,347萬元，年增116%，每股稅後純益1.36元。

互動為佳世達及明泰旗下轉投資公司，核心業務包含行動網路基地台建設及網路優化、電信暨寬頻多元化系統整合、5G創新應用、地理資訊、數位媒體等。

互動表示，今年第1季的營收獲利表現佳，除仰賴於既有電信、網路及5G等業務外，再加上承接多項行動通訊大樓室內涵蓋專案，因應電信業者行動網路基地台擴充及整併調整等工程，系統整合商業務量明顯增長，也是重要成長動能。

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