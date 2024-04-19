台驊斥資2.9億 買長榮股 加碼1,735張

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

台驊投控 （2636）昨（19）日公告再度買進長榮，買進區間從3月8日到4月19日，買進1,735張，每股平均價格為171.65元，交易總金額為2.97億元。台驊到目前為止持有長榮3,985張，總持股金額6.87億元，持股比率0.19%。

台驊指出，長期看好長榮全球競爭力不斷提高，長榮自有船舶率及未來節能減碳船隊布局實力及所屬的Ocean Alliance（海洋聯盟）明年成為最大聯盟，長期競爭力不容小覷。

台驊長期認為，航運史上從來沒有兩條黃金運河同時出現運送困難的情況，往返亞洲和歐洲的船，不能走紅海再穿越「蘇伊士運河」抵達地中海，往北美因為「巴拿馬運河」水位不足，必須減少每天航行的船舶，都必須增加船舶的投入，進一步影響到全球的船舶的供給概況。

紅海事件推升全球貨櫃輪價量齊揚，台驊3月營收16.74億元，年增39.93%；海運事業部因工作天數回復正常，加上業務團隊積極攬貨，3月營收9.45億元，月增23.85%、年增63.33%；累計第1季營收46.57億元，年增率38.35%。

展望未來，台驊認為美國線合約將於本月陸續展開談判，由於今年貨量回穩，加上紅海海域不穩定性仍高，縮減短線運力供過於求缺口，簽約運價可望優於去年，有利下半年海運營運。

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