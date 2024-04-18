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巧新攻再生鋁 評估擴廠

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
巧新董事長黃聰榮。 聯合報系資料庫
巧新董事長黃聰榮。 聯合報系資料庫

巧新科技（1563）董事長黃聰榮昨（18）日表示，在訂單挹注下，屏東新廠於去年第4季損益兩平，其中再生鋁熔煉廠不只挹注獲利、提高毛利率，並為碳權來臨前創造有利競爭條件；巧新正評估第二座再生鋁廠，最快第2季做成決策。

巧新的屏東新廠投資金額達到60億元，2020年營運至今，隨著疫情趨穩客戶陸續來台進行驗證程序並逐步完成，加上豪華新車市場銷售穩健、車廠新車款上線計畫推進，帶動包括Lexus、JLR、Porsche、Rolls-Royce等國際豪華品牌車廠客戶對客製化輪圈的訂單提貨量持續提升，同時再生鋁圈也已獲包括Porsche、Stellantis、JLR、BMW等相繼認證與量產出貨，挹注屏東新廠的產能稼動率逐步攀升，以目前客戶在手訂單與拉貨力道持續放大來看，為巧新今年獲利注入強勁的成長動能。

Porsche 新車 疫情

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