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大江基因揪伴 征戰馬國

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

大江基因（6879）昨（18）日宣布，與馬來西亞連鎖藥局龍頭Alpro Pharmacy達成戰略合作，將大江基因的基因檢測產品授權給Alpro Pharmacy獨家代理，並在馬來西亞通路販售，這項服務4月起於馬來西亞市場推出，為消費者提供精準的預防醫學服務。

大江基因表示，Alpro Pharmacy是馬來西亞最大連鎖藥局，通路達300家以上，也經營診所與物理治療中心；簽署合作協議是公司進攻東南亞市場重要里程碑。

大江基因與Alpro Pharmacy合作後，現階段在馬來西亞的藥局、診所及復健中心都可得知相關基因檢測服務的訊息，通路端會引導消費者至馬來西亞的mydna360官網。

大江 馬來西亞

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