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國邑攻藥械組合 跨大步

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

國邑*（6875）昨（18）日宣布，已完成新一代先進霧化器的開發測試，並可隨時啟動量產，投入臨床試驗使用。

這是繼L608新藥採新型網式振動霧化器進入臨床階段後，再推出新一代優化產品，代表國邑逐步建立獨特的霧化器技術與產品平台，未來擴大發展「藥械組合」新藥的能力，可確保供應鏈的品質與穩定性。

國邑表示，新一代產品是與擁有網式霧化技術的醫療器械廠商合作開發，適合奈米微脂體劑型藥物的吸入投藥，具有呼吸引動、超低殘留，亦採用無堵塞且高效遞送、不會破壞緩釋效果的網片模組，達成穩定給藥劑量等多項獨特設計，擁有連結藍牙、個人化智能學習等科技功能，將做為旗下吸入新劑型新藥的給藥器械，提供病患更方便的治療模式。

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