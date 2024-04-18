太景流感新藥 解盲成功

太景*-KY（4157）昨（18）日宣布，中國大陸合作夥伴健康元藥業集團執行的流感抗病毒新藥TG-1000三期臨床試驗解盲成功，將在今年下半年提出大陸新藥查驗登記申請，目標明年在大陸上市。

太景後續可獲得里程碑金，產品上市後可獲得最高11%的銷售分潤。

太景表示，TG-1000為帽依賴性核酸內切酶抑制劑，作用於病毒複製過程必須的搶帽機制，可有效阻斷病毒複製與傳播，並有效對抗A型、B型流感及禽流感，不受48小時內服藥黃金期限制。這項新藥也不易受到流感病毒變異的影響而產生抗藥性，對克流感產生抗藥性的流感病毒株也有效，一次療程僅需服藥一次。

太景表示，TG-1000三期臨床試驗設計為多中心、隨機、雙盲的研究，目的在於評估TG-1000對照安慰劑在急性流感病毒感染無併發症的成人及青少年患者臨床療效和安全性。此項試驗有多家臨床試驗中心參與，完成目標人數752名患者之收案。

這次試驗主要評估指標為所有流感症狀緩解時間，服用TG-1000試驗組患者的所有流感症狀緩解中位時間為60.9小時，相較安慰劑組的87.9小時縮短27小時，顯示有效縮短流感症狀緩解之時間，具統計顯著意義。

太景董事長暨執行長黃國龍示，2023~2024年流感病例暴增，TG-1000三期臨床試驗的正向成果，代表又一項創新藥品進入臨床運用的機會，太景抱持審慎樂觀態度。