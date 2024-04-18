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永續發展債 本月來增三檔

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

ESG蔚為風潮，永續發展債券的發行也持續熱絡。4月以來已有三檔永續發展債券陸續發行，分別為遠東新世紀發行的綠色債券16億元、玉山銀行發行可持續發展債券16億元，以及南亞科技發行綠色債券40億元。

今年以來，統計至17日，市場已發行18檔永續發展債券，發行金額達到新台幣484億元，其中並有八家取得永續發展債券資格認可之發行人，可望於近期陸續發行並上櫃掛牌。

綠色債券方面，今年來已發行六檔，發行總金額合計為新台幣314億元，是規模最大者。另有南亞科技、法國外貿銀行、遠東新世紀及台灣電力公司分別取得綠色債券資格認可。

可持續發展債券今年來已發行四檔，發行總金額合計為新台幣50億元，另有玉山商業銀行、臺灣土地銀行分別取得永續發展專項資金債券資格認可、可持續發展債券資格認可。後續將發行可持續發展債券並上櫃掛牌。至於社會責任債券，今年來已發行八檔，是發行檔數最多者。

債券 新台幣

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