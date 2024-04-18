上櫃債券 ETF 新兵報到

櫃買市場今（18）日將添一檔債券ETF上櫃掛牌，該檔債券ETF是由台新投信所發行的台新美國20年期以上A級公司債券ETF（00942B）簡稱台新美A公司債20+，該檔債券ETF依規定停徵證券交易稅。該檔債券ETF掛牌後，債券ETF上櫃檔數將來到82檔。

截至12日，債券ETF已上櫃合計81檔，總資產規模為2.31兆元，較前一周增加82.7億元。成交日均值為129.3億元，總成交金額為8,278.4億元。

由於市場預期聯準會今年仍會降息，債券ETF買氣依然火爆。債券ETF規模從2022年底的1.18兆元成長到2023年底1.99兆元，再成長到目前規模已經高達2.31兆元。值得留意的是，今年光是追募的額度就有近4,000億元。

此外，除了台新美A公司債20+在4月18日掛牌。另外已有中信、凱基兩家投信申請債券指數資格認可，後續也有機會為債券ETF再添新兵。

此外，櫃買中心目前債券ETF掛牌檔數及發行規模，在亞太地區各主要證券交易所中排名第一名，在世界各主要正交易所中，排名也達到第七名。

為鼓勵投資大眾多加參與上櫃ETF及ETN市場，櫃買中心持續舉辦上櫃ETF及ETN獎勵活動，除提供投資人全民開獎及百寶獎外，ETF獎勵活動另增加首購獎，以鼓勵投資人參與；同時提供證券商ETF及ETN業績競賽獎勵，藉以鼓勵證券商總分公司及營業員推廣ETF及ETN商品，欲瞭解相關活動辦法，投資人可至櫃買中心網站（https://www.tpex.org.tw）查詢。

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