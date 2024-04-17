快訊

北榮神經修復名醫涉醫材採購弊案聲押 法院命300萬元交保

向榮生技5月下旬登創新版 承銷價暫定58元

中央社／ 台北17日電

生技股將再添新兵，聚焦幹細胞與老化醫療需求的新藥研發公司向榮生技今天舉辦業績發表會，預計5月下旬在創新板上市掛牌，承銷價暫定58元，看好未來3大動能衝營運。

向榮生技以「異體幹細胞」做為新藥研發主軸，目前有膝骨關節炎、慢性腎臟病、眼部疾病與困難傷口4大新藥研發。向榮目前以幹細胞新藥「ELIXCYTE」進行的臨床案，分別是第3期收案中的膝骨關節炎，以及正在結案審查的第1/2期慢性腎臟病。

談到今年營運3大動能，向榮生技董事長蔡意文表示，向榮在細胞領域布局完整，擁有含金量最高的「異體細胞庫」，獲得美國FDA主檔案（Master File）登記，是醫藥等進美國必需資格檔，細胞可供其他人使用發展。

第二動能是多次通過國際認證的實驗室品質系統，除了可供內部檢測需求外，也做外部檢測服務。

第三動能是向榮生技自行研發的超低溫藥品盛裝容器「UnicoVial優易保」，獲得台灣第2等級醫療器材許可證，是全球極少數獲得醫材許可的細胞盛裝容器。

由於細胞產業的盛裝儲存容器，至今仍使用研發型容器而非醫材型容器，向榮生技的產品將能提高並確保細胞製劑使用安全性，放眼全球細胞治療產業正在起飛，且容器安全性將是法規必然要求，她認為未來銷售成長動能值得期待。

生技股 關節炎

延伸閱讀

75歲老婦腰痛自行服用止痛藥 引發急性腎衰竭

國內累計11起小林紅麴通報 食藥署曝「通報患者症狀」

吃小林紅麴保健食品釀腎病 女老師怒：選擇「小綠人」標章還出事！

藥品別亂吃！一次瞭解「慢性腎臟病」5大警訊、8大高風險族群

相關新聞

有成24日公開申購 訂5月9日以24元掛牌

有成精密（4949）配合上市前公開承銷，對外競價拍賣4,176張，競拍底價20元，暫訂承銷價24元，競拍時間自4月18日...

漢磊規劃前進8吋晶圓領域

在大陸8吋載板進展加速、成本有望持續下降之際，供應鏈透露，目前僅具備6吋廠生產能力的漢磊（3707）也積極規劃朝8吋晶圓...

元太揪團秀低碳應用

全球電子紙領導廠商元太（8069）昨（16）日宣布，將聯合62家上下游電子紙產業生態圈夥伴，參加本月24日登場的Touc...

有成精密 5月9日將上市

太陽能模組廠有成精密（4949）為配合上市前公開承銷，對外競價拍賣4,176張，競拍底價20元，暫訂承銷價24元，競拍時...

裕慶拚本季掛牌上市

裕慶-KY（6957）去年每股稅後純益18.11元，股東常會昨（16）日通過每股配發13元現金股利，配發率達71.7%，...

新潤大獵地 營運喊衝

新潤大獵地，營運喊衝。新潤興業（6186）今年積極啟動購地計畫，今年以來就拿下近4,000坪土地，且董事會通過，授權董事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。