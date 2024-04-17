向榮生技5月下旬登創新版 承銷價暫定58元

生技股將再添新兵，聚焦幹細胞與老化醫療需求的新藥研發公司向榮生技今天舉辦業績發表會，預計5月下旬在創新板上市掛牌，承銷價暫定58元，看好未來3大動能衝營運。

向榮生技以「異體幹細胞」做為新藥研發主軸，目前有膝骨關節炎、慢性腎臟病、眼部疾病與困難傷口4大新藥研發。向榮目前以幹細胞新藥「ELIXCYTE」進行的臨床案，分別是第3期收案中的膝骨關節炎，以及正在結案審查的第1/2期慢性腎臟病。

談到今年營運3大動能，向榮生技董事長蔡意文表示，向榮在細胞領域布局完整，擁有含金量最高的「異體細胞庫」，獲得美國FDA主檔案（Master File）登記，是醫藥等進美國必需資格檔，細胞可供其他人使用發展。

第二動能是多次通過國際認證的實驗室品質系統，除了可供內部檢測需求外，也做外部檢測服務。

第三動能是向榮生技自行研發的超低溫藥品盛裝容器「UnicoVial優易保」，獲得台灣第2等級醫療器材許可證，是全球極少數獲得醫材許可的細胞盛裝容器。

由於細胞產業的盛裝儲存容器，至今仍使用研發型容器而非醫材型容器，向榮生技的產品將能提高並確保細胞製劑使用安全性，放眼全球細胞治療產業正在起飛，且容器安全性將是法規必然要求，她認為未來銷售成長動能值得期待。