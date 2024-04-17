有成精密5月上旬上市 4月18至22日競價拍賣

福邦證券輔導、主辦承銷的有成精密（4949）上市案， 即將在5月上旬掛牌開始交易，上市前承銷作業，將於4月18至22日競價拍賣承銷股票4,176張，最低投標價格為每股20元，4月24日開標。有成4月17日興櫃交易最後成交價37.45元、日成交均價37.73元。

有成精密主要經營業務為：半導體設備零組件生產及維修、太陽能模組製造、能源整合管理等。目前兩大主要業務，包括半導體與新能源，其中，半導體主要專注在離子植入機的設備關鍵零組件與耗材，產品通過 7 奈米、5 奈米、3 奈米與 2 奈米認證，陪著客戶共同研發，也切入車用晶圓廠的供應鏈。半導體主要客戶為包括台積電（2330）在內的國內外晶圓製造公司。

福邦證券表示，有成精密憑藉研發團隊的專業技術，設計並銷售應用於半導體及光電產業不同廠牌多種機型之特殊材料關鍵零組件，涵蓋以下三大類設備機台：1.離子植入機所需的特殊材料零組件，包括離子電弧室、光束線等全系列的機台產品，並提供相關維修保養；2.有機金屬氣相沈積的磊晶機台（MOCVD）所需特殊材料零組件；3.常壓式化學氣相沈積機台所需之特殊材料零組件，以及安裝與翻修工程和機台維護。

新能源方面，有成精密以通路外銷為主，透過少量多樣方式耕耘歐洲太陽能市場，自2008年成立德國子公司迄今，WINAICO品牌推廣，已遍布歐洲大部分地區；有成已成功深耕歐洲主要再生能源推動國-德國，未來有望隨國際再生能源推動趨勢，帶動營運進一步成長。

能源整合管理方面，有成不走價格競爭，而是聚焦於表後工業微電網市場，利用歐洲住宅式太陽光電系統建置與服務的品牌經營經驗，運用小型分散式電網管理與服務能力，透過客製化程度高的整體能源設計規劃與專案管理能力來展現高競爭力。有成精密同時於去年成功建置國內首座符合工研院 SAT 現地認證之表後工業微電網，透過該案場域之實際操作演練，有利於厚植有成精密未來拓展業務之基礎。

有成精密2023年營收 45.02 億元，年減 19.58%，毛利率 22.73%，年減 5.44 個百分點，營益率 5.89%，年減 4.65 個百分點，稅後純益 1.94 億元，EPS 3.2 元。