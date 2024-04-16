明安 最快月底申請復工
高爾夫球具代工大廠明安（8938）宣布以換股方式併購子公司明揚後，該公司準備最快於本月底向科技產業園區高屏分局申請屏東廠區二廠復工；同時，加快腳步在越南廠區打造新產能，兩管齊下重啟小白球代工業務。
明安表示，明揚去年發生重大工安事故後，正積極善後，並由明安主導成立團隊為復工做準備，與政府單位密切互動，依據法規調整，在高工安標準、安全無虞下，進行未被火災波及的二廠場地整理和建物結構勘查、補強安全性，預計最快4月底向科技產業園區高屏分局申請復工。
依法人預估，明揚未受損的屏東二廠占整體產能40%至45%，有機會在今年上半年起復工，第3季產能利用率可達40%至50%、第4季推升達80%至85%，今年整體小白球出貨量有望達到360萬打。
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