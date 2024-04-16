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新股紅包抽起來！這檔5月9日上市、抽中可賺1.3萬 報酬率56%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。（本報系資料庫） 郭琦
台股示意圖。（本報系資料庫） 郭琦

新股抽籤紅包又來了，有成精密（4949）預計5月9日掛牌上市，競價拍賣將自4月18日進行，4月26日開始公開申購，每股發行價格暫定24元，以16日興櫃收盤價37.45元計算，若是抽中可望賺進13,450元，報酬率56%。

有成精密上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷，競價拍賣將在4月18~ 22日投標，競拍張數4,176張，競價拍賣底價為20元預計4月24日開標；隨後在4月26~ 30日辦理公開申購，每股發行價格暫定24元。

太陽能模組廠有成精密2003年成立，目前資本額6.07億元，主要業務包括新能源與半導體關鍵零組件，其中，新能源業務占整體營收8成，包含太陽能模組、儲能、電廠開發等；半導體關鍵零組件占整體營收2成，主要是離子植入機的各項耗材。

有成精密鎖定海外市場布局，近8成太陽能產品外銷，主要銷往歐洲，主要產品為屋頂型太陽能模組，六大營運據點分別位於台灣、德國、澳洲、美國、日本、中國大陸，同時在全球共有900多個在地通路夥伴。

有成精密去年營收45.02億元，毛利率22.73%，稅後純益1.94億元，每股純益3.2元；目前積極切入歐洲太陽能電廠市場與家戶型智慧儲能系統，將可望在未來逐漸貢獻業績，在太陽能海外市場調節將告一段落，預估市場需求第2季起逐漸復甦，加上半導體業務穩健成長，今年營運可望較去年成長。

半導體 太陽能電廠

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