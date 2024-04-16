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陽信銀 上季每股盈餘0.475元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

陽信銀行公布今年首季自結獲利，稅前盈餘16.16億元，稅前每股盈餘為0.475元，3月單月稅前盈餘達5.61億元。在授信品質方面，3月底逾放比持續0%、備抵呆帳覆蓋率高達42,662.88%，兩項指標皆優於同業平均，顯示資產品質良好。

另外，陽信銀行總資產為7,193億元，淨值達465億元，較去年同期分別上升3.43%及9.13%，營運規模穩健成長。惠譽信評（Fitch Ratings）於3月25日確認陽信銀行國內長期信用評等「A（twn）」，短期信用評等「F1（twn）」及評等展望「穩定」。

為強化存款業務的結構，並提高流動性覆蓋率（LCR），陽信銀行於今年4月1日至9月30日止，推出「自然人新台幣1年期1.8%存款優惠利率」，以新資金匯入陽信銀行承作新台幣（下同）「定期儲蓄存款一年」享固定利率1.8%優惠利率，凡符合公告之適用對象皆可辦理，單一客戶此專案承作上限金額為1,200萬元，歡迎把握機會踴躍申請。

2023年陽信銀行全行稅前盈餘為35.97億元，EPS為1.079元，2023年底股、債價格回升，評價回沖13億元，3月5日董事會已通過，將於今年6月17日提報股東會，通過後將配發股利1元，其中配發每股現金股利0.3元、股票股利0.7元，大幅超越2022年度股利分配。

陽信銀行落實金融友善不遺餘力，持續增設「視障語音ATM」，讓視障人士可使用自動櫃員機進行各項交易，包括提款、轉帳、餘額查詢及密碼變更等服務，去年已於總部、板橋、南桃園及新興分行設置完成，今年規劃於營業部、蘭雅、鼎力、宜蘭四家分行增設此功能，以擴大服務範圍，讓金融友善服務再進一步。

台幣 視障人士 資產

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