「生技醫療產業」主題式業績發表會圓滿落幕

臺灣證券交易所與永豐金證券自上周一（4/8）起合作舉辦一連五日的「生技醫療產業」主題式業績發表會，由佐登-KY（4190）、藥華藥（6446）、美時（1795）、麗豐-KY（4137）、金萬林-創（6645）、晶碩（6491）、保瑞（6472）、沛爾生醫-創（6949）、華安（6657）、寶齡富錦（1760）及台耀（4746）共11家公司參加，並由工研院產科國際所就2024年藥物市場與趨勢進行專題演講，線上及現場投資人踴躍參與，現場互動熱烈，為主題式業績發表會畫下圓滿句點。

4月8日首場為專題演講，工研院產科國際所研究經理游佩芬表示，疫後整體處方藥市場逐漸恢復至疫情前的穩定成長狀態，2028年預估市場規模可達1.5兆美元，五年複合成長率為7.3%。其中，生物製劑2022年占整體藥品市場比重已達37%，隨著新技術進步且治療適應症逐步擴展，生物製劑占比將穩定成長，至2028年可達到41%。未來整體藥物市場將可透過利用AI加速開發、創新機制療法及合併多標靶的肥胖治療等機會持續成長。

次場佐登公司總經理陳佳琦表示，生活美容事業因新冠疫情完全解封之緣故，2023年會員回店率及新客人數已逐步回到疫情前水準，惟2024年中國大陸消費成長預估將持續放緩，因此整體消費保守；而輕醫美事業因中國大陸市場規模較大，且近期大陸嚴查非法醫療美容，有助於合規機構健康發展，成長可期。未來展望於觀光工廠經營可持續保持高來客數，同時爭取國際ODM訂單及擴展國際經銷，使公司能持續穩健成長。

第三場藥華藥執行長林國鐘表示，公司以台灣為基地，創立全球及全方位的生技新藥公司，旗下產品Ropeg為首次FDA核准用以治療真性紅血球增生症的干擾素，受惠於取得多國藥證，公司已於2023年下半年開始單季轉虧為盈，未來三至五年內將拓展至骨髓增生性腫瘤（MPN）之其他適應症，並逐步將治療市場擴展到實體腫瘤。

4月9日首場美時策略暨財務副總沈曄表示，2023年受惠於台灣產品策略調整奏效及非小細胞肺癌藥物Vinorelbine於越南上市等原因，合併營收較去年同期成長。2024年將持續讓新產品於全球各地上市、授權合作引進高門檻學名藥及新成分新藥，並透過品牌及銷售事業併購等方式加速成長。

麗豐財會暨投資人關係總監胡安榕表示，公司設有專門的培訓學校及培育制度，用以留才及提高員工與產品間之連結，進一步轉化為產品營收成長，這也使公司在中國大陸新冠疫情期間仍能保持營運動能。接下來將辦理現金增資及發行可轉債，預計募集約新台幣16億元，將用以償還美元借款，此舉將可省下相關利息費用並改善公司財務結構。

第三場金萬林研發經理陳道鵬表示，公司以科研儀器設備代理為基礎，跨足檢測並積極布局於次世代基因檢測（NGS）市場，檢測產品可應用在健康風險評估、癌症用藥基因檢測試劑及代謝體健康檢測，未來將朝持續建構多元大數據資料庫、開發新功能檢測試劑及提供新檢測服務產品等方向進行。

4月10日首場晶碩投資關係處長穆顯爵表示，公司過去幾年營收雖有持續成長，惟2022年及2023年營收因中國大陸新冠疫情及後續經濟狀況不佳而有所放緩，即便如此獲利因產品組合政策調整得宜表現仍佳。未來將在品牌與代工間取得平衡，並透過產品、客戶及生產基地分散來控制營運風險。

保瑞發言人陳世民表示，2023年營收較去年大幅成長，其中全球CDMO業務即較去年同期成長12%，除產品品質外，提供客戶一站式服務並以客戶導向成立專案辦公室，並能精準控制生產成本都是公司競爭優勢所在，未來也將持續強化全球產能布局以累積競爭利基。

第三場沛爾生醫董事長林成龍表示，公司主要業務為癌症之免疫基因工程療法、細胞治療相關技術及非細胞產品開發應用，自主技術臨床應用於B細胞淋巴癌、急性B細胞白血病、多發性骨髓瘤、卵巢癌等，其中B細胞淋巴癌第一期臨床試驗已完成，目前進行臨床二期，相關CAR-T臨床生產製程較短且產出品質佳，並已申請專利權保護。

4月11日首場華安公司總經理陳翰民表示，公司專注於運用自有之ENERGI藥物平台發展提升細胞能量，治療疾病的小分子新藥。目前三大臨床試驗方向包括傷口癒合、異常性落髮及巴金森氏症，皆係以提高ATP為手段。其中，用以治療糖尿病足潰瘍之產品現正於美國及臺灣進行臨床三期，預計2025年完成，並預期可於2026至2027年間分別取得台灣、美國及歐洲之藥證。

寶齡富錦總經理江宗明及經營團隊表示，公司從上游研發製造到下游通路行銷多角化經營，營運範疇包括新藥開發、藥物、化妝品及功能性食品等之製造與銷售。2023年營收較2022年下滑，主要是2023年市場對新冠快篩試劑需求大幅降低所致。公司於2014年切入病原檢測開發，成立品牌Vstrip飛確，聚焦上呼吸道及腸胃道疾病外，也開始進行如登革熱等血液中病原檢測，並持續開發多合一檢測產品。此外，公司將擴充原料藥產能，以及發展醫美產品，使公司能持續實現成長。

4月12日台耀董事長程正禹及其經營團隊表示，2023年營收成長主係抗癌活性成分新客戶產品於去年上市，推升營收；CDMO業務衰退主係受客戶臨床時程延後之影響所致。除原料藥產品仍維持市場核心地位外，於CDMO業務方面，公司的ADC服務平台，可提供客戶原料藥到製劑的一站式服務，並將透過策略聯盟方式建立海外據點擴展歐美市場。

這次「生技醫療產業」主題式業績發表會暨產業講座提供投資人與公司即時交流管道，增進彼此溝通效率外，亦透過多種管道轉播，供不便親臨現場參加之投資人觀看。證交所表示，仍將繼續舉辦主題式業績發表會，提升上市公司資訊透明度，請投資大眾注意後續相關訊息，並歡迎投資大眾踴躍參與。