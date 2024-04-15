共信-KY 發展 PTS 消脂針 可改善脂肪增生引起脂肪瘤症狀

共信-KY（6617）15日宣布，研究團隊在犬隻預臨床試驗中的重要發現。研究顯示，公司所研發的 PTS 消脂針可以有效改善因脂肪增生而引起的脂肪瘤症狀，讓犬隻獲得更好的生活品質；在試驗過程中，並未觀察到不良反應明顯增加。

共信-KY表示，脂肪瘤又稱為脂肪增生，是犬隻中常見的良性腫瘤，通常由成熟脂肪細胞構成，多發於皮下任何部位。形成的原因根據目前臨床上研究顯示，可能與遺傳、肥胖、年齡和飲食習慣等因素有關。這些瘤體雖多無害，但如果脂肪瘤的位置或大小造成犬隻的不適或限制活動，則可能需要手術移除。對於犬隻的脂肪瘤，飼主需與獸醫合作，進行定期檢查，以監測它們的大小和數量的任何變化，並確保犬隻的整體健康。

此外，隨著犬隻年齡的增長，脂肪瘤的發生機率也隨之增加，這可能與代謝過程的變化有關。過重或肥胖的狗狗更容易形成脂肪瘤，可能是因為脂肪細胞的增加提供了形成脂肪瘤的基礎，而高脂肪的飲食亦可能增加脂肪瘤的風險。

為了進一步了解脂肪瘤及相關疾病，例如肥胖，共信-KY研發團隊進行了動物實驗，結果證實 PTS 具有促進脂肪分解的作用。對比於市面上以磷脂醯膽鹼和去氧膽酸鈉為主成分的消脂針，共信-KY正開發全新成分的 PTS 消脂針，瞄準龐大的減肥市場。該產品已於2022至2023年期間，連續獲得了台灣和美國專利的核准，目前正進行藥物動力學和毒理安全性試驗，為臨床試驗申請（IND）做準備。

此外，共信-KY寵物用藥用來治療寵物腫瘤的 GWA103系列新藥，目前正在積極收案中，有機會於今年底前收案完畢，並會盡速送件申請藥證。同時，該款新藥亦與日本動物醫院進行跨國合作，預計在今年4月底會將該款藥物寄到日本進行臨床試驗；共信-KY也同步和香港太樸中心李恒年醫師達成合作協議，於香港地區收集其在寵物犬、貓的更多臨床試驗數據。

迄今為止，已有超過30例患病犬隻進行試驗治療，持續取得不同國家的臨床試驗成果，同時公司積極開發寵物市場授權銷售，透過台灣及海外臨床試驗數據及資料，將可吸引重要策略夥伴進行後續授權或銷售合作。