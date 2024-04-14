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榮剛 高毛利產品暢旺

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

全球航太雙雄空中巴士與波音二大飛機製造廠接單量大增，帶動台廠供應鏈中特殊鋼需求，榮剛（5009）高度受惠，在手訂單量達80億元以上，中長期展望看俏。

法人表示，榮剛產銷成長動能相對明顯，訂單量具備長期貢獻動能，對後市營運有加分作用。上周五（12日）榮剛股價收52.5元，跌0.1元。

榮剛董事長王炯棻指出，全球航太兩大系統廠2023年淨接單均大幅增加，其中波音公司成長1.7倍、空中巴士2.5倍，交機數皆大幅增加，同時積壓訂單持續累計中。

雖然波音公司近期面臨飛安問題挑戰，但基本上僅延後增產計畫幾個月，判斷是屬於短期議題且影響有限，而且未影響客戶下單，長期需求趨勢仍是存在，現階段以美洲需求尤為強勢，預期航太產業仍有一段榮景。

王炯棻表示，展望市場表現，目前榮剛整體訂單能見度已達半年以上，在手訂單量超過80億元，高毛利產品接單出貨仍維持高檔，去年市況較疲弱的工具鋼回神，美洲、亞洲也於第1季陸續回補庫存，尤以南韓、印度市場最為明顯，整體工具鋼較去年下半年轉佳，接單量可支撐產線需求，總體預估2024年全年營收將優於2023年，維持穩定成長態勢。

此外，榮剛建構中的50公噸煉鋼爐進入試俥、生產階段，目前已進行細部製程規劃，開始分階段進行相關生產、測試、調整，設備產能擴大，新的高階工具鋼產品，未來也將在50公噸爐生產，以進攻歐美日高端應用市場。今年除了持續擴大高階熱作鋼於終端使用者模具應用實績外，也將持續開發新產品，應用在精密塑膠模具產業，以替代國外進口貨，提升國內整體自主技術能量與成本競爭力。

法人分析，榮剛上月出貨進帳攀歷年來高點，再次突顯成長優勢。3月自結合併營收為12.6億元、第1季營收34億元，分別較去年同期增加2.2%及2.8%，創歷史單月及同期單季新高。

榮剛 航太

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