博大訂單回溫 獲利帶勁

電源廠博大（8109）受惠交通鐵道及醫療等需求明顯回溫，法人看好本季營收有望觸底反彈，逼近去年同期水準，較首季大幅成長近三成。

博大3月營收1.27億元，月增9.9%，年減25.7%；首季營收3.84億元，年減17.6%。儘管首季為傳統淡季，營收下探八季來低點，季減13%，不過，受惠新台幣匯率走貶，單季貶值達1元，外界預期，在業外匯兌利益回沖下，上季獲利有望不輸去年第4季。

博大不回應法人預估的財務數字。針對本季營運展望，博大表示，主要成長動能包括醫療及交通應用等，近期接單已有較明顯回溫，其他應用也陸續有增長，只是增幅並不明顯，由於過去第2、3季是傳統旺季，目前僅4月上旬，預期最快要看到6月才能確立整體景氣是否觸底反彈。