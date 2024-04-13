宜特今年營收 看增兩位數

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

電子驗證分析廠商宜特（3289）3月與第1季業績衝上歷史新高，法人估計，該公司首季獲利應可超越去年同期，今年整體業績有望雙位數成長。

宜特3月業績衝上3.89億元歷史高點，月增逾二成，並帶動首季營收達10.69億元，季增15.6％，年增8.9％，單季業績首度超過10億元大關。

宜特表示，首季受惠於先進製程、先進封裝、車用電子、5G等領域帶動材料分析、故障分析外，並有來自國際AI伺服器與高效能運算相關訂單加持。

同時，宜特指出，該公司從客戶量產前的研發與驗證階段就開始參與，在與國際大客戶密切合作的基礎下，已研發出AI高速驗證解決方案，針對AI伺服器相關研發遇到的問題，可為客戶提供一站式解決方案。

今年適逢宜特成立30年，董事長余維斌先前提到，該公司從今年開始邁向「宜特2.0」階段，希望營收與獲利表現進一步成長。

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