興櫃一周回顧／立誠勁揚32% 登漲幅王

台積電領軍，大型股本周較有表現，相較之下中小型股呈現跌多漲少，統計332檔興櫃個股本周平均微幅下跌0.07%，其中電子零組件業立誠（6597）股價上漲32.9%，登上興櫃漲幅王。

連假後買盤歸隊，根據櫃買中心昨（12）日資料顯示，本周以來興櫃市場成交金額為255.63億元、成交2.78億股、成交22.6萬筆。

興櫃市場呈現類股輪動，產業族群性不明顯，興櫃前十強漲幅在11.6%之上，漲幅超過一成檔數為20檔，在前十強中，電子股占據半數、生技醫療股三檔、建材營造及綠能環保股各一。

興櫃股王印能科技掛牌即將滿月，股價持續走高，繼上周大漲34.9%後，本周再漲逾一成，昨日最高來到1,960元，收在1,810元，印能科技為先進製程解決方案大廠，受惠先進封裝長期發展。

LED散熱基板廠立誠本周上漲32.9%，是唯一漲幅超過三成的興櫃股，收上92.4元，創下掛牌以來收盤最高價；散熱模組廠邁科以19.2%漲幅排行第二，收上98元，同步改寫掛牌以來最高收盤價。

此外，本周漲幅超過一成的有和迅17.7%、梭特17.6%、百辰16.4%、久舜12.6%、樂迦再生12.1%、益鈞環科*11.77%、晶鑽生醫11.77%、印能科技11.6%。