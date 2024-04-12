漢來美食 酸菜魚品牌 拓點

漢來美食（1268）旗下品牌「溜溜酸菜魚專賣店」首度插旗北部，4月在中壢SOGO店開出品牌第四家分店，同時預計今年將再展三家店，將進駐竹北、台南、新北，堪稱旗下展店最快速的品牌。漢來美食表示，「溜溜酸菜魚」南部的三家分店去年營收高達9,000萬、來客數16萬，今年在新開店效益下，有機會拚倍增。

漢來美食的「溜溜酸菜魚專賣店」自2022年在高雄SOGO百貨開立首家品牌餐廳後，知名度逐漸打開，隔年勢如破竹再連開兩家分店，其中富民店因位於北高雄裕誠商圈的街邊店，營業至宵夜時段，吸引大量夜貓顧客，成為年輕人宵夜聚餐的新熱點。

漢來美食看好市場需求也乘勝追擊，「溜溜酸菜魚專賣店」今年布局重點將在北部，且皆以商場店為主。其中，剛開幕的中壢SOGO店的用餐區延續集團的高標準、高規格，打造半開放式座位空間，座位數約84位，平均客單價約540~590元。

漢來美食在台北漢來大飯店開出的餐廳，開幕以來也持續維持強勁的業績表現，即便開幕才半年的時間，但旗下的島語自助餐廳已在2月開始貢獻獲利，宴會廳業績同樣優於預期，估今年可望打平、明年開始營利。