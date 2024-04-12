鉅明 斥資4.6億擴廠

高爾夫球具代工廠鉅明（8928）獲投資台灣事務所通過，將斥資4.6億元啟動第二階段設備汰舊換新和擴廠計劃，分別於高雄和發廠、大發廠建置自動化新產線，以降低人力成本，預計三年完成，將可挹注整體營運表現。

鉅明表示，該公司先前以2.89億元取得高雄大寮和發產業區3,185坪土地，歷經建廠、設備安裝和測試，去年8月正式投產，正把裕民廠與新厝廠產能遷移至新廠。

而為因應國內未來人力短缺情況和節能減碳趨勢，擬定第二階段的設備更新和擴廠計劃，向投資台灣事務所申請根留方案，將進一步在高雄和發廠、大發廠增加新產線，投入自動化設備及研發技術，並在廠房屋頂建置太陽能設施，使用變頻空壓機、空調等，以節省能源與減少碳排放。

此一投資案金額約4.6億元，預計三年內完成，除可為高雄地區增加104名就業機會外，並可讓高爾夫球桿的先進製作技術繼續在台灣紮根茁壯。

另外，針對目前營運狀況，鉅明指出，主力客戶TaylorMade在今年1月初舉辦新款式產品發表會後透過各通路上架銷售，獲得市場好評下，陸續接獲追加訂單通知，新品出貨時程已排到4月份，可延續營運旺季水準。