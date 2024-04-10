外資上櫃持股市值逾兆元

今年來截至昨（10）日止，外資買超櫃買市場121.7億元，持有上櫃股票市值占全市場市值比例為16.16%，雖較2023年底的17.35%下滑，但主要是因為櫃買市值大幅增加，外資持股市值2023年底為9,948.2億元，截至昨日增加到1.02兆元。外資持股市值前三大為元太（8069）、力旺、群聯。

觀察外資最愛那些上櫃股，目前外資持股市值前十名為元太、力旺、群聯、信驊、環球晶、鈊象、譜瑞-KY、新普、世界及全家。產業來看，有六檔都是半導體，包括IC設計、代工、製造等。不但是櫃買市場兩大主力族群半導體、生技業之一，也是盤面市場關注焦點族群。

不論業績、營運穩健程度，或是今年的成長性，加上有AI題材及相關應用範圍擴大等利多加持，都是市場看好的主流趨勢產業。外資持有元太市值有1,114.0億元，其次力旺、群聯分別持有1,000.6億元、748.7億元。

若從外資持股張數來看，前十名分別為元太、世界、龍巖、頎邦、全家、建榮、大國鋼、欣銓、群聯及穩懋。產業來看，半導體也有五家最多。外資在元太持股張數有46.4萬張，世界持股25.3萬張，第三名龍巖持股則有23.5萬張。

再從台股最具吸引力的高現金殖利率來看，2023年殖利率達10%以上者計二家，5%以上尚未達10%者計84家，2%以上未達5%者計289家。合計有375家，代表占全體上櫃公司的45.6%，都有2%以上現金殖利率，對外資而言仍有一定吸引力。

若從現金股利來看，每股配發現金股利10元以上為29家，5元以上未達10元有61家，2元以上未達5元有161家，統計每股配發現金股利2元以上為251家，等於有30.5%的上櫃公司都樂於與股東分享獲利。