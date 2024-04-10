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東元精電擬與母公司東元現金合併 每股換發34.6元

中央社／ 台北10日電

東元集團關係企業、興櫃公司東元精電今天晚間表示，董事會決議通過與東元電機現金合併，合併後東元精電為消滅公司，合併案將按照東元精電普通股每股換發現金新台幣34.6元（含權息），預計6月17日股東會討論決議。

東元精電晚間在證券櫃檯買賣中心，召開重大訊息說明記者會。東元精電指出，董事會今天通過與東元電機合併案，東元精電將與東元電機現金合併，合併後將以東元電機為存續公司，東元精電為消滅公司。

東元精電表示，預計於6月17日股東會取得股東同意，並取得主管機關核准後，完成相關合併案。

東元精電指出，合併案以現金為合併對價，按照東元精電普通股每股換發現金新台幣34.6元（含權息），若合併基準日在東元精電2023年度盈餘分派除息、除權交易日（含當日）之後，東元電機應按東元精電普通股股份每股換發現金34元（除權息）給東元精電股東。

東元精電指出，將在股東會通過2023年度盈餘分配案，除權、除息交易日將待東元精電訂定後公告。

東元精電表示，致力維護所有股東、員工與債權人權益，同時期盼儘速整合，發揮營運綜效，合併之後，將有利統合產銷研資源，達到產品與成本優化，並強化機電系統整合業務，擴大整體規模經濟與效益，提供雙方客戶更優質多元的產品與服務，發揮產業整併價值與綜效。

東元精電指出，到今天為止，東元電機對東元精電持股比率為59.56%，合併案資金來源為東元電機自有資金。

新台幣 東元電機 股東會

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