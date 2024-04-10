逸達營收／3月4,249萬元 月增49%、年增537%

逸達（6576）10日公告3月合併營收約4,249萬元，較上月成長49%，較去年同期大幅成長537%。逸達表示，3月合併營收組成包括供貨前列腺癌新劑型藥Camcevi六個月劑型予美國經銷商之銷貨收入3,349萬元，以及該項藥品美國市場之銷售分潤900萬元。

逸達指出，受惠於美國市場授權夥伴擴展銷售渠道，3月份Camcevi六個月劑型美國終端市場銷售量2,089支，創下單月歷史新高，較上月的1,723支增加21%，較去年同期大增148%，市占率增長趨勢不變。

根據逸達與美國市場授權夥伴簽訂之授權合約，每支Camcevi對逸達之營收貢獻，包含供貨予授權夥伴時所產生的銷貨收入，以及授權夥伴將Camcevi於終端市場銷售後，逸達所能享有之銷售分潤；3月每支針劑之銷售分潤較前月減少，主要受到授權夥伴擴展銷售通路、客戶組合變化以及醫療保險給付限額降低等因素所影響。

逸達表示，預計於今年下半年向美國食品藥物管理局（FDA）提出Camcevi三個月劑型美國藥證申請，目標2025年上市銷售；歐洲授權夥伴Accord Healthcare也計劃於今年年中在西班牙推出Camcevi六個月劑型；中國大陸授權夥伴長春金賽藥業則預計於今年下半年遞送Camcevi六個月劑型中國大陸藥證申請。

此外，Camcevi用於兒童中樞性性早熟以及停經前乳癌之三期臨床試驗亦積極持續進行中，兒童中樞性性早熟三期臨床甫於本月初獲資料與安全監控委員會之正面安全性審查回饋，建議繼續收案。隨著Camcevi於新劑型、新市場以及新適應症的持續推進，逸達中長期營收可望層層向上堆疊加乘，成長可期。