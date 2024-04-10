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永捷營收／3月6,127萬元、年月雙增 PU出貨暢旺

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

永捷創新（4714）10日公布2024年3月合併營收6,127.3萬元，月增88.69%、年增18.9%；累計第1季營收達1億5,216.6萬元，年減9.3%。永捷表示，3月營收成長，主要係受惠於各項PU合成樹脂、PU接著劑、尼龍樹脂、聚酯多元醇等各種高分子化工原料保持良好的出貨表現。

展望2024年，永捷維持慎樂觀看法。一方面，針對歐洲及大陸客戶的環保無毒PU樹脂材料代工業務，將於今年第2季開始接單生產，對公司長期訂單注入穩定成長動能。

永捷指出，將持續密切研發包括防彈纖維產品、環保型水性及無溶劑樹脂等新產品，以及原聚脂產品已與國內大廠完成開發並導入量產，新產品也陸續驗證中。

關於產能擴增部分，除原設備產能外，評估規劃再投一只10噸反應槽，以期透過月產能的提升來因應客戶未來需求，更可望隨著更多新訂單、新客戶、新產能等引擎動能挹注，助力公司未來營運更上層樓。

另一方面，為順應ESG趨勢，永捷不僅開發水性無毒產品、淘汰老舊鍋爐&燃料，以減少製程碳排，降低永捷所產生的碳排放量，更已於去年在信立四廠及永捷安定廠房投資自建太陽能發電系統共2302KW，並預計於今年再於安定麻豆廠建置約400KW，太陽能發電系統總建置量將達2702KW，期望透過自身的努力，成為產業中企業永續發展的榜樣。

太陽能發電 營收

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