智冠營收／3月業績穩健 雙率雙增

遊戲大廠智冠（5478）10日公布3月營收6.46億元，月增14%、年增33%，3月成長主係因智冠遊戲通路行銷受惠於海外遊戲銷售佳績、網路廣告投放力道增強，以及藍新代收付金流業務延續2月年節效應與運動賽事、演唱會等實體活動消費需求提升，帶動整體營收貢獻。自結第1季合併營收17.19億元，年增4%。

展望4月，集團自有產品精心策劃多樣化遊戲活動，中華網龍自研手遊《吞食天地 多元宇宙》即將推出全新副本與活動，結合軍團對戰的創新玩法，同時讓玩家能自由設置武將防守時的AI指令，進一步提升遊戲策略深度，促進玩家間互動；《吞食天地2：誕生Reborn》將新增「戰魂系統」，打造玩家專屬武將角色；此外，《吞食天地M2.0》將開放復活節應景副本與活動，邀請玩家完成任務贏得獎勵。

遊戲新幹線旗下端遊《完美世界2 Online》即將公開全新「御仙集」玩法，以創意風格設計特色虛寶，並加入趣味關卡，增添遊戲挑戰性；《新天龍八部Online》迎來16周年慶活動，祭出多項虛寶獎勵；二次元手遊《純白和弦》將舉辦與日系占卜師VTbuer「星影琉璃」全新聯動內容與主題活動，登入即可獲得聯動禮包。迎春之際，集團旗下多款產品也將陸續展開系列活動，持續為廣大玩家帶來更豐富的遊戲體驗。