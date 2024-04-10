豆府砸現金加換股 取得知名品牌「樂麵屋」經營權
豆府（2752）10日召開董事會，通過以股份交換加上現金購買之方式，取得知名日系拉麵品牌「樂麵屋」（太魯閣國際股份有限公司）百分之百股權，使其成為豆府餐飲集團旗下品牌成員之一。
樂麵屋2006年在台成立首店，目前在大台北地區共有五家分店，位於永康商圈，西門商圈，板橋車站及南港展覽館區域。由於堅持日本拉麵職人精神，多年來始終獲得消費者的高度認同。
豆府此次以股份交換加上現金購買之方式，取得太魯閣國際股份有限公司百分之百股權，主要著眼於透過本次合作，豆府餐飲集團正式跨入日式餐飲，旗下品牌將橫跨韓式，日式，泰式，越式與台式等等亞洲重點區域風味，擴大集團品牌廣度與深度；再者，拉麵屬於剛需市場，樂麵屋品牌已明確證明，無論位於百貨商場或街邊，其品牌力均能獲得消費者認同；其三，豆府將以其現有商場資源，持續擴大樂麵屋品牌的市場占有率；其四，透過規模經濟與採購優勢，提升整體豆府餐飲集團的獲利能力。
豆府並於今日公告3月合併營收為2.76億元，較去年同期成長27.7%，首季營收為8.6億元，較去年同期成長14.8%，創下單季營收歷史新高。
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