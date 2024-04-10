築間營收／3月4.63億元、第1季14.64億元 雙創同期新高

築間（7723）今日公告3月合併營收4.63億元，較去年同期成長8.91％，第1季合併營收14.64億元，年增率4.46％，均創歷史同期新高。主要受惠新品牌快速開展，加上持續拓展加盟店，積極擴大市占版圖。

築間自去年12月起陸續推出多個新餐飲品牌，「築間酸菜魚」、「紫木槿韓國烤肉」、「築間麻辣火鍋」以及「朴庶韓國美食公社」的「朴庶韓國烤肉」、「朴庶韓國豆腐鍋」，一口氣將旗下餐飲品牌數拓展到10個品牌，橫跨鍋物、日式燒肉、韓國烤肉、中式及吃到飽等五大餐飲類別。旗下全新韓式料理品牌「朴庶韓國豆腐鍋」首店於3月底插旗高雄，開幕後亦開出亮眼成績。

築間創新的加盟營運模式也有助集團快速拓展市占，第1季共開出10間新分店，總店家數推進到178家，並分別於台北、台中、高雄的餐飲一級戰區聚集成集團品牌聚落。

築間亦於3月參加2024台北國際連鎖加盟展，「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」及首度開放加盟的「築間酸菜魚」，祭出每日限量現折70-90萬元的加盟優惠方案，年毛利488萬到1,088萬不等的加盟保障；其中「築間酸菜魚」，透過總部提供創業夥伴發展事業支援的一條龍服務作為後盾，不到半年已在基隆、高雄、新北、香港銅鑼灣成功開出四家直營分店，並於4月1日插旗台中，成為市場上具高競爭力的酸菜魚品牌。

海外市場方面，築間以香港銅鑼灣「築間酸菜魚」做為起點，計劃再推進集團兩大品牌進軍香港，並透過擴大海內外餐飲市場版圖，創造營收規模經濟。