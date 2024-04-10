網龍營收／3月業績爆發 創46個月以來新高

遊戲研發商網龍（3083）10日公告3月營收5,020萬元，月增18.1%、年增102.9%，單月營收創近46個月以來新高，業績表現亮眼，成長主因來自新遊戲熱銷。

網龍今年首季營收1.11億元，年增22.3%。法人指出，由於今年農曆年落在2月，而網龍3月營收卻比2月更強勁，凸顯出新遊戲貢獻確實優於預期，挹注網龍上月營收大幅成長。

據悉，網龍近期搶攻遊戲平台Steam有成，旗下遊戲《吞食天地2：誕生Reborn》不僅在2月上架後勇奪暢銷排行榜冠軍，截至3月底為止，該遊戲仍穩居排行榜前五，估計將成為上半年營收主力。

據悉，相較於一般遊戲市場付費率大多僅二成上下，Steam平台上的玩家有超過八成願意付費，因此網龍新遊戲未來有望每月獲得穩定的營收貢獻；同時，網龍預計下半年在該平台上架《飄流幻境 M》以及《中華英雄 Online》，估計將吸引老玩家回鍋，挹注營收成長動能。