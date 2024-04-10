崇友營收／3月4.52億元、年增32％ 創同期次高

崇友實業（4506）10日公告，3月營收4.52億元，月增41.74％、年增32.25％，創歷年同期次高紀錄；累計今年第1季營收12.24億元，年增6.53％。

崇友表示，受惠集團持續深化旗下新梯、汰舊換新訂單出貨完工認列進度，並陸續認列2月驗收進度遞延之案件，加上維修保養業務高續約率持續穩定貢獻，挹注3月營收繳出歷年同期次高佳績，進一步推升第1季新梯、汰舊換新、維修保養業務營收占比分別達40.6％、9.6％、49.8％，創造營收改寫歷年同期第三高表現。

崇友指出，目前旗下員工數超過1,300位，其中超過六成持有升降機裝修技術士專業證照，集團仍定期實施員工職能教育訓練及考核，以提供民眾穩定良好之安裝、維修保養服務，且透過首創「電梯報馬仔」維修保養監控系統，民眾只需透過手機掃描電梯按鈕上方的QR Code貼紙，可即時將故障問題通報崇友中控端及該區域之維保站，有效省去民眾、業主、維保站層層通報時間，大幅提升維保人員抵達現場速度。

展望2024年第2季，崇友表示，維持審慎樂觀看法，並持續擴大旗下新梯、汰舊換新和維修保養三大業務的動能，且汰舊換新業務隨著政府、民眾對於電梯運行安全、專業合格廠商的重視，皆有助於帶動集團目前整體在手訂單量能充足，推升在手訂單金額創歷年新高水準，助力創造未來營運的良好成長動能。