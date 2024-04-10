快訊

民主基金會董事會 推舉韓國瑜出任董事長

睽違9年！馬習重演世紀之握 馬英九「中華民國」、「一中各表」都講了

崇友營收／3月4.52億元、年增32％ 創同期次高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

崇友實業（4506）10日公告，3月營收4.52億元，月增41.74％、年增32.25％，創歷年同期次高紀錄；累計今年第1季營收12.24億元，年增6.53％。

崇友表示，受惠集團持續深化旗下新梯、汰舊換新訂單出貨完工認列進度，並陸續認列2月驗收進度遞延之案件，加上維修保養業務高續約率持續穩定貢獻，挹注3月營收繳出歷年同期次高佳績，進一步推升第1季新梯、汰舊換新、維修保養業務營收占比分別達40.6％、9.6％、49.8％，創造營收改寫歷年同期第三高表現。

崇友指出，目前旗下員工數超過1,300位，其中超過六成持有升降機裝修技術士專業證照，集團仍定期實施員工職能教育訓練及考核，以提供民眾穩定良好之安裝、維修保養服務，且透過首創「電梯報馬仔」維修保養監控系統，民眾只需透過手機掃描電梯按鈕上方的QR Code貼紙，可即時將故障問題通報崇友中控端及該區域之維保站，有效省去民眾、業主、維保站層層通報時間，大幅提升維保人員抵達現場速度。

展望2024年第2季，崇友表示，維持審慎樂觀看法，並持續擴大旗下新梯、汰舊換新和維修保養三大業務的動能，且汰舊換新業務隨著政府、民眾對於電梯運行安全、專業合格廠商的重視，皆有助於帶動集團目前整體在手訂單量能充足，推升在手訂單金額創歷年新高水準，助力創造未來營運的良好成長動能。

崇友 營收

延伸閱讀

漢翔營收／3月43.17億元 創單月歷史新高

房市熱！電梯新兵永佳捷今年營收上看11億 拚明年登錄興櫃

3月CPI 2.14%仍逾警戒線 排除春節因素…探八個月低點

廣達雙刀流3月營收重返千億 法人看好首季毛利率近8%

相關新聞

築間3月營收4.63億元 年增8.91%創新高

台灣連鎖火鍋第一品牌築間餐飲集團公告3月合併營收新台幣4.63億元，較去年同期成長8.91%，第一季合併營收14.64億...

房市熱！電梯新兵永佳捷今年營收上看11億 拚明年登錄興櫃

電梯新兵永佳捷（Masada電梯）去年正式營運，受惠國內房市景氣熱絡，電梯保修與老舊梯改造台數大幅增長，併購中小型電梯公...

南俊Q1年增41% 一年半新高

伺服器滑軌廠南俊國際（6584）董事會通過，將投資1,500萬美元（約新台幣4.8億元）在越南成立子公司，目前已經敲定承...

世界3月業績月增17% 18月高點

8吋晶圓代工廠世界先進（5347）昨（9）日公布3月合併營收為36.21億元，攀上18個月來高點，月增17.41%，並較...

中美晶3月業績月增10% 環球晶月增12%

中美晶（5483）與旗下半導體矽晶圓大廠環球晶昨（9）日公布3月業績，兩家公司都月增逾一成，中美晶為歷年同期次高，環球晶...

安國前二月每股虧0.22元

IC設計廠安國（8054）昨（9）日應主管機關要求公告今年2月自結數，單月虧損1,200萬元；累計今年前二月稅後虧損2,...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。