晶采營收／3月1.09億元 月增6.1%

晶采（8049）8日公告今年3月合併營收1.09億元，月增6.1%，年減52.2%。晶采表示，由於因客戶端及其客戶庫存仍有待去化，致3月營收較去年同期減少。

晶采累計今年第1季合併營收3.61億元，季減14.2%，年減39.8%，來到近八年（32季）的單季新低點。

中小尺寸面板模組廠晶采，積極拓展成長動能大的產品（如充電樁），以開拓美國市場，期能與歐洲市場並重。並開發更利基市場的應用產品，有別於友廠著墨於開發生產車前（Original Market）的車載面板。晶采表示，將避開主流市場明星產品，專注於車輛檢測儀器等類車載市場，以及特殊車輛如工程車、農業用車等需要的面板市場。

晶采2023年合併營收20.88億元，年減13.8%。毛利率30.76%，年減2.22個百分點。稅後純益4.01億元，年減11.2%；每股稅後純益3.39元。晶采董事會決議擬配發2.7元現金股利，配息率達79.7%。這項盈餘分配案，將於5月29日股東常會中承認。

晶采今天股價小跌0.5元，成交量635張，收41.35元。