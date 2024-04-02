上櫃2023年度財報形式審閱結果 4家公司恢復普通交割

櫃買中心表示，經形式審閱上櫃公司公告申報之2023年度財務報告，上櫃有價證券應繼續停止交易計有1家牧東（4950），應調整交易方式計有11家，其中及成（3095）、杏國（4192）、元勝（4419）及富裔（6264）等4家公司恢復為普通交割方式交易，並自4月8日起實施。

調整交易方式之公司及原因方面，繼續停止交易之上櫃有價證券為牧東。牧東前因未依規定期限公告112年第3季財務報告，已自2023年11月17日起停止在證券商營業處所買賣迄今，今因其未依規定期限公告申報2023年度財務報告，爰併案繼續停止其有價證券在證券商營業處所買賣。

恢復普通交割方式交易之上櫃有價證券有及成、杏國、元勝，及富裔。這4家公司因財務報告顯示其淨值已不低於所列示股本二分之一且較前期增加，另亦無其他各款應變更交易方法之情事，故恢復為普通交割方式交易。

新增為變更交易方法之上櫃有價證券為宏太-KY及淳紳。這2家公司因財務報告顯示淨值已低於所列示股本二分之一，故新增為變更交易方法。

新增為變更交易方法且新增採分盤方式交易之上櫃有價證券為勝昱。該公司因財務報告顯示淨值已低於所列示股本二分之一，且同時低於所列示股本十分之三，並經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核報告，故新增為變更交易方法且新增採分盤方式交易。

繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易之上櫃有價證券有大略-KY（4804）及元隆。這2家公司因財務報告顯示淨值已低於所列示股本十分之三，故繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易。

繼續變更交易方法但取消採分盤方式交易之上櫃有價證券為泰偉及昇華。泰偉因財務報告顯示淨值已不低於所列示股本二分之一，惟淨值未較前期增加，故繼續變更交易方法但取消分盤方式交易。昇華公司因財務報告顯示淨值已不低於所列示股本十分之三，惟仍低於所列示股本二分之一，故繼續變更交易方法但取消分盤方式交易。