快訊

約「北市府面交大麻」社會局女科員涉販毒 與男友各20萬交保

獨／76歲不老男神曝光 胃部曾失去消化功能暴瘦21公斤

影／救台南天坑小貨車再傳意外！大吊車慘翻覆 吊臂倒塌「甩飛貨櫃」撞警車

暄達醫學財報／2023年稅後淨利年增約54％ EPS 2.49元

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

減壓照護與傷口管理醫材專家－暄達醫學（7726）6日公告2023年合併營收4.66億元、營業利益5,326.8萬元、稅後淨利4,444萬元，年增率分別為39.08％、85.32％與53.99％，每股稅後盈餘（EPS）為2.49元，營收與獲利雙成長。

暄達2023全年毛利率維持在42％高檔，因營業費用控制得宜，使得營業利益率達11％，稅後淨利率達10％，較2022年分別成長2與1個百分點。 展望今年，暄達加速布局歐美醫療照護市場，未來積極開拓日本、加拿大及中東市場。

營運回顧及展望

暄達2023年營運成長關鍵為，全球褥瘡盛行率的上升加上新冠疫情後歐美醫療院所及照護機構有感於基礎設施不足，帶動全球醫療級氣墊床需求增加，公司憑藉優秀的取證能力以及在歐美兩地子公司加強行銷，並成功取得北美急症護理專案訂單貢獻，使公司在全球市場佈局之綜效顯現。

受益布局高端醫材市場，暄達2023年毛利率維持在42％，2023年產品組合結構為：醫療級氣墊床89％，負壓傷口治療機11％。

從市場研究報告中可見，醫療級氣墊床呈現逐年穩健成長，負壓傷口市場成長空間可期，主要驅動力來自於慢性傷口(例如：糖尿病足潰瘍、壓瘡)及急性傷口(例如：手術傷口和外傷傷口)的盛行率不斷上升，加上全球多國私人及公共醫療保險系統的補助政策也有積極影響。暄達表示，公司近三年負壓傷口治療系統營收占比從2021年3％、2022年9％到 2023年度已成長至11％，且負壓傷口產品已取得美國FDA、台灣TFDA及巴西醫材認證，並正式出貨。

展望今年，暄達表示，目前主要市場為北美、南美、歐洲及紐澳地區，短期營運目標為優化並擴大歐、美、紐澳之營運規模，並善用海外德、美兩大子公司深化維運在地的銷售通路；中長期營運目標將積極開拓日本、加拿大及中東市場，期能增加負壓傷口治療系統的市占率及拓展更多醫療級氣墊床用戶。

營收 醫材

延伸閱讀

裕民財報／2023年 EPS 3.24元 擬配現金股利每股2.4元

華擎財報／去年 EPS 為7.54元 擬配發股利6.9元

瑩碩財報／去年轉盈 EPS 0.43元 擬配現金股利0.4元

美喆營收／2月1.92億元、大增近56% 北美客戶出貨旺

相關新聞

居家生活股將添新兵 這檔中籤可望賺3.2萬報酬率逾4成

米斯特（2941）競價拍賣6日開標，最低得標價91元，最高得標價格123元，得標加權平均價格93.87元，預計3月8~1...

六角去年每股賺6.42元 擬配6.5元現金股利

六角國際公布去年財報，全球景氣受通膨、升息等循環因素影響，導致加盟商營運成本增加，海外展店動能趨緩，營收40.96億元，...

M31去年營收逆勢成長18.5% 今年加大先進製程投資

全球矽智財領導供應商-円星科技(M31)（6643）法說會表示，去(2023)年全年合併營收較2022年成長18.5%，...

信驊上月營收 月減19%

伺服器遠端管理晶片（BMC）廠信驊（5274）昨（5）日公告2月業績，月減近二成，但為歷史同期次高表現。信驊2月合併營收...

新普上月業績月減22% AES月減9%

電池模組族群2月營收出爐，龍頭廠新普（6121）及旗下AES-KY受春節長假影響，單月營收皆呈現月減、年減雙衰退，其中，...

創為精密 4月轉上櫃

觸控模組廠創為精密（6899）昨（5）日舉辦媒體茶敘，該公司預計4月上旬將興櫃轉上櫃掛牌，董事長趙書華指出，工控客戶需求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。