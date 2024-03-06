暄達醫學財報／2023年稅後淨利年增約54％ EPS 2.49元

減壓照護與傷口管理醫材專家－暄達醫學（7726）6日公告2023年合併營收4.66億元、營業利益5,326.8萬元、稅後淨利4,444萬元，年增率分別為39.08％、85.32％與53.99％，每股稅後盈餘（EPS）為2.49元，營收與獲利雙成長。

暄達2023全年毛利率維持在42％高檔，因營業費用控制得宜，使得營業利益率達11％，稅後淨利率達10％，較2022年分別成長2與1個百分點。 展望今年，暄達加速布局歐美醫療照護市場，未來積極開拓日本、加拿大及中東市場。

營運回顧及展望

暄達2023年營運成長關鍵為，全球褥瘡盛行率的上升加上新冠疫情後歐美醫療院所及照護機構有感於基礎設施不足，帶動全球醫療級氣墊床需求增加，公司憑藉優秀的取證能力以及在歐美兩地子公司加強行銷，並成功取得北美急症護理專案訂單貢獻，使公司在全球市場佈局之綜效顯現。

受益布局高端醫材市場，暄達2023年毛利率維持在42％，2023年產品組合結構為：醫療級氣墊床89％，負壓傷口治療機11％。

從市場研究報告中可見，醫療級氣墊床呈現逐年穩健成長，負壓傷口市場成長空間可期，主要驅動力來自於慢性傷口(例如：糖尿病足潰瘍、壓瘡)及急性傷口(例如：手術傷口和外傷傷口)的盛行率不斷上升，加上全球多國私人及公共醫療保險系統的補助政策也有積極影響。暄達表示，公司近三年負壓傷口治療系統營收占比從2021年3％、2022年9％到 2023年度已成長至11％，且負壓傷口產品已取得美國FDA、台灣TFDA及巴西醫材認證，並正式出貨。

展望今年，暄達表示，目前主要市場為北美、南美、歐洲及紐澳地區，短期營運目標為優化並擴大歐、美、紐澳之營運規模，並善用海外德、美兩大子公司深化維運在地的銷售通路；中長期營運目標將積極開拓日本、加拿大及中東市場，期能增加負壓傷口治療系統的市占率及拓展更多醫療級氣墊床用戶。