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星宇營收／1月24.81億元、年增63% 續創歷史單月新高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
星宇航空（2646） 2024年1月總營收為24.81億元，續創歷史單月新高，年增率63%。示意圖。記者黃仲明／攝影
星宇航空（2646） 2024年1月總營收為24.81億元，續創歷史單月新高，年增率63%。示意圖。記者黃仲明／攝影

星宇航空（2646）2024年1月總營收為24.81億元，續創歷史單月新高，年增率63%。

其中，客運營收為22.24億元，月增6%，年增59%。主要受惠1月中旬進入寒假旺季，帶動出國旅遊人數強勁成長。1月貨運營收為1.45億元，年增69%，因台灣輸往美洲整體貨量及市場燃油附加費用單價下滑，使本月運價小幅收斂，不過星宇航空適時加強生鮮等攬貨力道，故貨量平穩。

隨著日本二線城市旅遊興起，星宇航空積極深耕日本航網布局，繼台北-函館航線於2月1日順利首航， 3月31日即將開航台中-高松包機，不僅有助於吸引更多旅客，更有望延續營收成長動能。

星宇航空在完備基礎建設及提升旅客服務方面亦不停歇，在第1季旅遊旺季來臨之際，桃園機場第二航廈的自有貴賓室開始試營運，為旅客提供更舒適、便利的休憩空間。

此外，星宇航空規劃於2月引進第5架A350-900，3月即可投入營運，台北-舊金山航線亦增為每日一班，屆時機隊航機規模達22架，運力可望提升近一成。

星宇航空 營收

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