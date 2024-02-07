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群聯營收／1月50.86億元創同期次高 潘健成：需求轉強

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

NAND Flash控制IC廠群聯（8299）今（7）日公告1月合併營收為50.86億元，創歷史同期次高。群聯執行長潘健成表示，客戶整體需求有逐步轉強趨勢，加上供給下降，交期同步出現拉長狀況。

群聯公告1月合併營收達50.86億元、月減1.85％，創歷年同期高，相較去年同期大幅增加76.71％。

觀察1月出貨狀況，群聯指出，SSD控制IC總累計總出貨量年成長達37％，為歷史同期次高，其中PCIe SSD控制IC總出貨量年增率達75％，刷新歷史同期新高。

此外，1月份整體NAND儲存位元數總出貨量的年成長率（Bit Growth Rate）更達110％，同樣創歷史同期新高，顯示整體市場需求持續緩步回升趨勢不變。

潘健成表示，目前客戶的整體需求有看到逐漸的轉強，但因為全球NAND的總供給下降，部分NAND Flash規格出現短缺的現象，因此交貨給客戶的交期也有拉長的趨勢。換言之，目前群聯也很努力跟各儲存應用領域的客戶商談溝通全年度的需求狀況，希望能透過預先的規劃，提升未來季度在滿足市場需求的供貨順暢度。

NAND 潘健成 群聯

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