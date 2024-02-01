長聖營收／1月5350萬、年增61.2 % 首度特管法真實數據獲國際期刊接受

長聖（6712）今（1）日公布，今年1月營收5,350.2萬元，年增61.2 %，創同期新高。長聖並宣布，攜手中國醫藥大學附設醫院合作以樹突細胞結合細胞因子誘導殺手細胞（DC-CIK）治療第四期實體癌，其細胞治療真實數據（Real-world Data, RWD）已獲國際醫學期刊《Frontiers in Immunology》接受， 為我國特管法公布真實數據首例。

長聖總經理黃文良表示，長聖的細胞治療產品廣受醫師和患者好評，進而推動細胞受託開發製造（CDMO）業務蓬勃發展，目前訂單能見度已延伸至第3季、合作醫院數及合作細胞治療項目持續擴大，2024年營運樂觀，預計公司今年營運將再創新高。

長聖去年合併營收7.6億元，年增率21%，受益於細胞委託製造優化效益提升，全年毛利率達到50至60%，加上金融資產評價及處分投資獲利約1.39億元，長聖自結去年每股稅前盈餘8.39元，年增3倍以上，公司計畫今年配股與配息將優於往年。

長聖並表示，攜手中國醫藥大學附設醫院合作以 DC-CIK 治療第四期實體癌，其 RWD 獲得了國際醫學期刊《Frontiers in Immunology》接受，將於近期刊登發表，該期刊的影響因子達8.786，這項成果有望為特管辦法細胞治療帶來嶄新發展。

本次獲接受國際期刊主要針對轉移性大腸直腸癌（mCRC）患者、且於兩線或以上難治型（Refractory）或頑固型(Intolerant)均無效的情況下進行研究。此研究分為兩組，自體 DC-CIK 組為免疫治療合併標準化療患者，對照組為僅接受標準化療患者。DC-CIK 組的中位存活期（median overall survival）為18.73個月，顯著優於對照組(僅接受標準化療患者)的14.23個月，p=0.045，延長4.5個月。

長聖表示，此次台灣細胞治療真實數據獲國際期刊接受，代表自體免疫治療對於耐受性轉移性結腸癌（mCRC）的患者的整體生存（OS）產生了積極的影響。目前特管辦法的細胞治療效果，這是台灣首次公開的臨床 RWD，並成功獲國際期刊接受。這份數據將作為特管辦法療效的有力支持，相信這將對未來細胞治療產生極為積極的影響及造福更多癌末患者。