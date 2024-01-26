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LINE Pay第一天上興櫃就當股王…股價破千！ 專家：本益比輕鬆突破100倍
連加網路（LINE Pay）第一天上興櫃就當股王，股價衝破1000塊。
資本額6個億，2023年截至11月底EPS7.92，本益比輕輕鬆鬆突破100倍。
今天第一根K棒就是巨陽線，開盤買1股600塊，盤中就能現賺400，原來LINE Pay今年最大的回饋活動就在今天！
編按：根據 LINE Pay 統計，目前 LINE Pay 台灣用戶1,200萬人；國內活躍用戶700萬人，平台成交金額 （GMV）6,440億元。台灣的行動支付十分競爭，LINE Pay 用戶規模最大、交易頻次也高，穩居台灣第一。
針對海外市場，LINE Pay 指出，將持續透過與海外發卡公司合作，推動外籍旅客來台使用，去年也與新韓卡簽約，將通路開放給韓國新韓卡用戶使用。國人境外支付方面，則分梯進行，第一梯次為港澳、日韓及越南，第二梯次為馬來西亞、新加坡、泰國及澳洲，來拓展使用情境。
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