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進能服2月2日上櫃掛牌 競價拍賣1月15日啟動、23日開始申購

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

櫃買市場新兵報到，進能服（6692）初次上櫃前公開承銷作業啟動，1月15~17日辦理競價拍賣，競價拍賣底價24元，1月23~25日公開申購，每股發行價格暫訂為30元溢價發行，2/2上櫃掛牌，以今（11）日興櫃收盤價37元計算，中籤可望賺進7,000元，報酬率23.33%。

進能服競標張數4,156張，競價拍賣1月15~17日，競價拍賣底價24元，1月19日開標，預計1月23~25日公開申購，每股發行價格暫訂30元，2/2上櫃掛牌。

進能服為國內最大的純EPC（Engineering設計、Procurement採購、Construction施工）服務廠商，已累積近10年電廠開發建置經驗，透過有效整合供應商資源，提供客戶穩定運作的太陽能電廠，至今已累積完成 290 座以上太陽能電廠的建置，裝置容量達328MWp以上，累計總發電量超過850GWh。

進能服最近公告1月4日與國內某公司簽訂位於雲林縣100MW儲能系統工程建置合約，總金額約10.86億元，將依階段施工，施工時間為簽約日後1個月內啟動，到2025年8月，施工期滿後五年保固。

進能服指出，這起合約可增加營收及獲利，且對未來承攬中大型業務及挹注獲利有正面效益。

太陽能電廠 興櫃

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