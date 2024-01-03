健身業龍頭世界健身-KY 1月4日起進行股票初次上市前競拍

國內健身服務龍頭世界健身-KY（2762），配合上市前公開承銷作業，辦理現金增資發行新股1萬2,500張，其中8,999張採競價拍賣方式承銷，投標期間為1月4日至1月8日，此次競拍底價為114.78元，預計上市掛牌日為1月24日。

世界健身為會員制連鎖健身中心，主要提供會員專業健身運動器材、場地及各類有氧團體課程，以及專業教練課程服務等。

世界健身分店營運據點，普遍具有大坪數空間、硬體設備齊全等優勢特色，並採多品牌經營模式，三大系列分別為：全方位服務的標準會所「World Gym」，提供Big Box—吃到飽服務。

另，鎖定重訓族群而開創的較低單價、快速健身服務的「World Gym Express」，以及主打以科技監測運動表現且為高效率團體教練課程的全新運動型態「FITZONE」，符合各種運動客層需求。

世界健身在台深耕20多年，據點分布密集度遠勝其他品牌健身房，已成為台灣第一大連鎖健身中心。世界健身也重視人才教育訓練，在北中南共設有3處訓練中心，提供教練、業務及有氧師資培訓使用，並已建立完整的教育訓練課程。

世界健身董事長柯約翰表示，未來將持續致力於强化自身教育訓練系統，鼓勵教練考取國際證照，並依照教練專長規劃「WFS專項分級制度」，促進教練適性發展，同時搭配先進專業的健身器材，提供會員穩定且精準高效的專業服務。

世界健身目前擁有超過44萬名會員，隨著持續展店、引進全新設備，規劃零售區銷售運動周邊商品、能量飲品吧，引進AI智能體態檢測、Studio X高效能HIIT心肺團體訓練課程等方式擴展營運動能。

世界健身2020至2022年度及2023年前三季營業收入分別為94.65億元、78.34億元、88.63億元及70.22億元，依目前資本額10億元換算每股稅後純益分別為0.42元、0.32元、3.04元及2.44元，營運狀況已逐步擺脫新冠肺炎疫情影響，營收表現將隨著前述擴展營運動能的短中長程規劃，營運展望可期。