智冠、榮剛換股 法人中性解讀
智冠（5478）宣布發行新股2.86億元，以1股換發榮剛（5009）新發行的普通股2.2股，交易完成後智冠持有榮剛10.44%的普通股股權，榮剛持有智冠18.32%的普通股股權，交換基準日為明年1月31日。
分析師表示，以目前智冠和榮剛的收盤價來計算，合理的交換比例應為1:3.65，而智冠表示，此次換股雙方約定有3年閉鎖期，因此換股的價差並非以現價考量，是以長期均價去換。
而此次的換股，對於近期大舉收購智冠持股的網銀影響甚大，因此，在智冠召開記者會後，網銀也隨即發出四點聲明回擊，其中，表示這次智冠與榮剛股權交換案，損害股東權益甚鉅，並且將嚴重傷害智冠未來發展，會審慎的檢討評估與智冠的投資關係。
評價方面，2024年MyCard表現維持穩定，藍新雖營收成長，但獲利貢獻受到折扣調整而下滑，整體營收和獲利預估與2023年相當，因此，中性看待後市營運。
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