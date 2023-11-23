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櫃買市場添新血！欣新網12月15日掛牌、中籤紅包上看4.9萬

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
欣新網（2949）預計12月15日掛牌上櫃，競價拍賣將在11月27~29日展開，公開申購時間為12月5~7日，發行價格暫訂為每股90元，以今日收盤價139元計算，中籤可望獲利3.9萬元，報酬率54.44%。圖／聯合報系資料照
欣新網（2949）預計12月15日掛牌上櫃，競價拍賣將在11月27~29日展開，公開申購時間為12月5~7日，發行價格暫訂為每股90元，以今日收盤價139元計算，中籤可望獲利3.9萬元，報酬率54.44%。圖／聯合報系資料照

櫃買市場在年前仍有多檔新股將掛牌上櫃，電商營運服務商欣新網（2949）預計12月15日掛牌上櫃，競價拍賣將在11月27~29日展開，公開申購時間為12月5~7日，發行價格暫訂為每股90元，以今（23）日收盤價139元計算，中籤可望獲利3.9萬元，報酬率54.44%。

根據櫃買中心統計，至11月17日上櫃、興櫃創櫃板總家數達1,243家，其中，已上櫃家數達813家（包含外國公司29家），當年度累計上櫃掛牌公司12家，包括聯寶、宏碩系統、騰雲、鑫傳、宸曜等，櫃買中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數6家，包括衛司特、進能服、伯鑫、竣邦-KY、寶陞、欣新網等。

目前衛司特及竣邦-KY預計11月29日掛牌上櫃，伯鑫展開申購中，寶陞競價拍賣中，欣新網預計11月27~29日進行競價拍賣，承銷張數1,498張，最低投標金額80.36元，12月1日開標，12月15日掛牌上櫃，公開申購日期為12月5~7日，發行價格暫訂為每股90元溢價發行。

欣新網由欣臨企業與新竹物流在2013年共同創立，是目前市場唯一提供全整合電商營運服務商，主要業務為電子商務商品銷售與數位行銷服務，營收占比分別為65%、35%，電商代營運服務客戶包括花王、嘉安家護（原嬌生）、亞培、嬌聯、萊雅與New Balance知名國際品牌。

欣新網第3季營收10.42億元，年增9.36%，毛利率10.82%，稅後純益2,800萬元，每股純益1.16元，創單季同期新高；累計今年前3季合併營收30.22億元，年增 10.69%，稅後純益9,700萬元，每股純益4.11元，創歷史同期新高；累計今年前10月合併營收33.85億元，年增9.26%，創歷史同期新高，持續看好電商營運發展趨勢。

欣新網今日興櫃收盤價為139元，與承銷價90元的價差達49元，以收盤價計算，中籤的投資人可望落袋4.9萬元，報酬率54.44%。

櫃買中心 電商 興櫃 創櫃板

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