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伯鑫工具今日開始申購 抽中賺6.4萬紅包、報酬率79.9%

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
伯鑫工具創辦人兼總經理吳傳福。記者宋健生/攝影
伯鑫工具創辦人兼總經理吳傳福。記者宋健生/攝影

全球工業級板手龍頭廠伯鑫（6904）順利完成初次上櫃競拍作業，得標均價為111.32元，投標數量高達得標數的7.9倍，成績相當亮眼，為今年度最熱門新股之一，顯示伯鑫承銷案非常受市場青睞。

緊接著將於今（23）日起至11月27日進行公開申購作業，申購價格81元，而以伯鑫22日興櫃均價145.57元計算，抽中一張相當於現賺6.4萬元，報酬率高達79.9%。

伯鑫工具創辦人兼總經理吳傳福表示，進入資本市場是另一個階段的開始，掛牌所籌得的資金將用於增加智慧產線、研發新產品和產業併購，預計將可以提升公司產品線和市場地位，期待攜手台灣優秀手工具同業，一同打造國際級的手工具企業。

競價拍賣結果，取決於投資人對於公司的基本面及營運實績的理性評估，可充分表現市場價格機制。此次伯鑫競拍成績相當優異，最低得標價格為110元，最高得標價格116.1元，得標加權平均價格為111.32元，遠高於承銷價81元，顯示市場對於伯鑫價值的認同。

此外，合格投標數量高達1萬775張，是競拍張數1,360張的7.9倍，也顯示有眾多投資人想成為伯鑫的股東，與伯鑫一同成長。

緊接著於今日至11月27日進行公開申購作業，公開申購張數為340張，申購價格81元，以伯鑫22日興櫃均價145.57元計算，抽中一張相當於現賺6.4萬元，報酬率高達79.9%，預期將會吸引投資大眾的熱烈參與。

競拍

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